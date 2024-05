Burschen panschten Benzin: Haus brannte völlig ab

Gegen 17.10 heulten am Dienstag im Unteren Drautal die Sirenen. Einsatzort war eine Werkstätte in der Gemeinde Stockenboi. Dort wollten drei junge Burschen für ihre Motocross-Maschinen, die sich auch in der Werkstatt befanden, Kraftstoff aus 20 Liter Benzin und 2-Takt-Motoröl mischen. „Aus unbekannter Ursache entzündete sich das Gemisch plötzlich“, berichtet die Polizei. „Es entstand ein Vollbrand in der Werkstatt und griff auf das in der Nähe befindliche Wohnhaus über.“