Vitamin B: Wie wichtig sind Beziehungen im Job?

Persönliche Beziehungen und Bekanntschaften können für die eigene Karriere von großer Bedeutung sein. Manchmal öffnet es Türen zu Jobs oder hohen Positionen, wenn man mit dem Abteilungsleiter gut befreundet ist oder einfach ab und zu mit der Kollegin Tennis spielt. In so einem Fall spielt die fachliche Qualifikation scheinbar eine untergeordnete Rolle. Aber ist das fair? Was denken Sie darüber?