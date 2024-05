Wohnraum in Wien stößt an die Grenzen

Ein Haus im Grünen um halb so viel Geld pro Monat wie eine Mietwohnung: Für die Mehrheit der Österreicher ist das Realität, für Wiener aber ein Traum – und einer, der in immer weitere Ferne rückt. Neue Zahlen der Statistik Austria belegen, dass die Wohnsituationen in Wien und im Rest des Landes immer weiter auseinanderklaffen. Das gilt schon für die Kosten: Im Durchschnitt sind die Wohnkosten seit 2010 um 48 Prozent gestiegen, in Wien aber um 63 Prozent. Dafür sind die gestiegenen Mietpreise verantwortlich. Indes steht der Weiterausbau der Seestadt an der Kippe. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.