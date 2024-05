So plant das Land den Ausbau der Öffis und Straßen

„Verkehrsteilnehmer nicht gegeneinander ausspielen“

Ergo hat das Land an einer „Mobilitätsstrategie 2024+“ getüftelt, die „den Grundstein für zukünftige Investitionen und Maßnahmen in der Verkehrsinfrastruktur in der Steiermark legt“, berichtet SPÖ-Verkehrsreferent Anton Lang bei deren Präsentation am Dienstag. An dieses Papier wird sich die Landesregierung künftig halten, wenn Straßen oder Zugverbindungen ausgebaut werden sollen. „Man darf die einzelnen Verkehrsteilnehmer dabei aber nicht gegeneinander ausspielen“, erhebt der Landesvize den mahnenden Zeigefinger. Von einer „Mobilität am Puls der Zeit“ profitieren nicht nur Umwelt und Klima, sondern auch Wirtschaft und Tourismus, ergänzt ÖVP-Landesrätin Simone Schmiedtbauer.