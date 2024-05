Jede Menge Parfum und Schnaps als „heiße“ Ware

Drogendelikte, Waffenhandel, Diebstahl: Eine lange Liste an Vorstrafen können zwei Rumänen – 56 und 24 Jahre alt – bisher bereits vorweisen. Doch auch zum Teil jahrelange Haftstrafen zwangen die Verbrecher nicht in die Knie. Auf ihren kriminellen Beutezügen quer durch Europa reichen ihre Spuren von Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Holland bis nach Dänemark. Vor Gericht in St. Pölten zeigten sich die beiden wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges Angeklagten geständig.