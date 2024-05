Ältestes Ehepaar der Welt bringt es auf 202 Jahre!

Laut Enkeltochter Sarah Sicherman war Littman 65 Jahre lang in erster Ehe verheiratet gewesen und hat zwei Kinder, vier Enkel und neun Urgroßenkel. Vor zwölf Jahren kam ihr Opa dann in ein Seniorenheim, wo er die zwei Jahre ältere Marjorie kennen und lieben lernte. Auch Fiterman war zuvor fast 40 Jahre verheiratet und seit 1999 verwitwet. Sicherman bei „Fox Digital“: „Wir waren alle so happy, dass Opa jemanden gefunden hat, mit dem er Zeit verbringen und gemeinsame Aktivitäten machen kann.“ Auch als die Beziehung in den folgenden zehn Jahren immer enger wurde, war die Enkelin überzeugt, „dass sie einfach bis zum Ende ihres Lebens eng befreundet sein würden.“ Die Nachricht, dass ihr Großvater noch einmal heiraten will, war „erst ein kleiner Schock für mich und den Rest der Familie“.