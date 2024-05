Wo es bei Zuwanderern am Arbeitsmarkt hakt

Das spiegelt sich aber nicht unbedingt bei der Jobsuche wider. Ukrainer geben mit 85 Prozent am häufigsten an, schwierig bis unmöglich eine Stelle zu finden, am leichtesten fällt es Rumänen und Türken. Serben und Bosnier gehen insgesamt am häufigsten einer Arbeit nach (siehe Grafik), sie kommen auch meist als Arbeitsmigranten nach Österreich, mit dem klaren Ziel eines besser bezahlten Berufs. Syrer etwa sind hingegen zu einem großen Teil Flüchtlinge und sehen sich dann erst in weiterer Folge nach einer Anstellung um. Teils sind sie auch wegen laufender Asylverfahren für den Arbeitsmarkt de facto blockiert.