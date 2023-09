Wie können Geflüchtete rascher integriert werden?

Eine ukrainische Zahnärztin wartet seit Monaten auf einen Job, weil ihre Ausbildung in Vorarlberg nicht anerkannt wird. Sie darf nicht einmal als Assistentin in einer Praxis arbeiten. Ein gelernter Koch aus Afghanistan sitzt seit Monaten in einer Asylunterkunft herum und dreht Däumchen, obwohl er in vielen Küchen im Ländle gebraucht werden würde. Der Grund: Er hat das notwendige Deutsch-Zertifikat noch nicht in der Tasche.