Fürstenfelder retten Augenlicht in Äthiopien

Grauer Star ist in Österreich die am häufigsten ambulant durchgeführte Operation. In Äthiopien ist die Augenerkrankung hingegen aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung und der meist ausbleibenden Behandlung häufig der Grund für eine Erblindung. Dabei dauert die Operation bei Erwachsenen nur etwa 15 Minuten. Gemeinsam mit der Hilfsorganisation Licht für die Welt Österreich und der Hilfsorganisation GTM in Äthiopien hat der Rotary Club Fürstenfeld hier nun Großes bewirkt.