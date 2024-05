Noch acht Monate Türkis-Grün? | Weiter Gemurkse

Noch acht Monate Türkis-Grün? Von den Schicksalsgenossen Karl Nehammer und Rishi Sunak, den Regierungschefs Österreichs und Großbritanniens, die einander am vergangenen Dienstag in Wien trafen, war hier gestern wie auch in der Sonntags-„Krone“ und auf krone.at die Rede. Beide Herren sind Chefs konservativer Parteien, beide regieren als Erben besonderer und bei den letzten Wahlen besonders erfolgreicher Vorgänger – Sebastian Kurz und Boris Johnson (auch wenn dazwischen noch jeweils unbedeutende Kurzzeit-Kandidaten – hier Alexander Schallenberg, dort Liz Truss – kurz im Amt waren). Und beiden stehen bei den nächsten Wahlen im Herbst tiefe Abstürze bevor. Der große Unterschied: Der Brite zog diese Woche die Reißleine – seine Landsleute wählen nun schon am 4. Juli statt wie erwartet im Oktober. Die Österreicher müssen bei Ende September bleiben – kurzfristige Vorverlegungen mit nur sechs Wochen Vorlaufzeiten wie in Großbritannien sind hierzulande unmöglich. Vom schnellen Wählen dürfen wir in Österreich nicht träumen, wir müssen uns auf weitere vier Monaten Türkis-Grün bis zu den österreichischen Wahlen einstellen. Und, davon muss man ausgehen: Dieser Wahl werden die vielleicht zähesten Regierungsbildungs-Verhandlungen folgen, die wir je hatten. Das kann gut und gerne noch einmal vier Monate dauern. Heißt also womöglich: insgesamt noch acht weitere Monate Nehammer-Kogler und Co. Für nicht wenige Österreicher eine albtraumhafte Vorstellung.