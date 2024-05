Fred Jaklitsch, der „Volksphilosoph der Musik“

Die Heimat, ein Ort zum „Kraft tanken“

Jaklitsch lebt mit seiner Familie immer noch in seiner angestammten Heimat im Ausseerland, nunmehr am Grundlsee. Für ihn ein Ort, wie er betont, der ihm Kraft und Inspiration gibt. Das scheint auch so zu stimmen, denn wenn man sein künstlerisches Schaffen unter die Lupe nimmt, kommt man weit über 500 Lieder, die er in den letzten Jahrzehnten geschrieben hat. Wobei jedes einzelne Lied eine positive Grundstimmung vermittelt.