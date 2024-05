Deutschland startet EM-Vorbereitung ohne Neuer

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss ohne Tormann Manuel Neuer in die Vorbereitung auf die Heim-EM starten. Der als Nummer eins eingeplante Bayern-Profi konnte am Sonntag wegen eines Magen-Darm-Infektes nicht zum Treffpunkt des EM-Kaders nach Blankenhain anreisen, wie der DFB mitteilte. In Thüringen absolviert der Turnier-Gastgeber bis Freitag ein Trainingslager.