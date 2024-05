„Der Kirschenrummel“ erobert die Straßen von Graz

Wir schreiben das Frühjahr 1920: Der Erste Weltkrieg liegt den Menschen noch in den Knochen, es gibt eine Pandemie, die Arbeitslosigkeit ist hoch und eine Inflation sorgt für steigende Lebenskosten. Irgendwie klingen die Voraussetzungen für den sogenannten „Kirschenrummel“ in Graz – eine historische Hungerrevolte, die ihren Ursprung in viel zu hohen Kirschpreisen am Kaiser-Josef-Markt hat und innerhalb weniger Stunden zu gewalttätigen Ausschreitungen mit 12 Todesopfern ausartete – erschütternd heutig.