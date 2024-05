Verstappen verärgert: „Auto hüpft wie ein Känguru“

Es war knapp eine viertel Stunde beim zweiten Freien Training in Monaco am Freitag vergangen, da beschwerte sich Verstappen in einer Funk-Nachricht: „Ich hüpfe wie ein Känguru. Ich bekomme Kopfschmerzen, es ist verrückt“. In den Trainingseinheiten im Fürstentum lief es für den Niederländer und sein Team bisher noch nicht nach Plan.