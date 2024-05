Lopatka und Nehammer im EU-Wahlkampf-Endspurt

Die Messe Oberwart war Schauplatz für den prominent besetzten „ÖVP-Auftakt zum Endspurt“ für die Europawahl am 9. Juni, an der auch Bundeskanzler Karl Nehammer teilnahm. Für Spitzenkandidat Reinhold Lopatka war es als Hartberger quasi ein Heimspiel. Oberwart habe man als Austragungsort mit Absicht gewählt, meinte der scheidende EU-Mandatar Christian Sagartz, denn gegen alle Zweifler habe er vor fünf Jahren den Sprung nach Brüssel geschafft und seitdem in Oberwart sein Europa-Büro.