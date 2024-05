„Aber wenn eine schöne Frau an dir vorbeigeht …“

Spitze gegen Inter

Auch einen kleinen Seitenhieb gegen Serie-A-Meister Inter Mailand konnte sich Gasperini nicht verkneifen. „So zu siegen – ganz ohne Schulden – ist meiner Meinung nach noch immer der beste Weg, zu triumphieren. Wir sind ein Klub, der seine Konten stets in Balance hält. Üblicherweise haben diejenigen, die in Europa und insbesondere in Italien, die Titel holen – wie in den letzten Tagen zu sehen war – Schwierigkeiten, die Kosten aufrechtzuerhalten“, verwies der Italiener auf die „Nerazzurri“ und deren neuen Eigentümer, die US-Investmentgesellschaft Oaktree.