Sattelzug drohte auf Fahrt durch Ort umzukippen

Nichts Böses ahnend war am späten Freitagabend der Fahrer eines Sattelzugs auf der Walgaustraße (L193) in Richtung Thüringen unterwegs. In Ludesch, kurz nach der Kreuzung der Walgaustraße mit der Raggalerstraße, drohte der voll beladene Sattel plötzlich umzukippen. Der Lkw-Fahrer reagierte prompt. Durch geschicktes Auslenken nach rechts verhinderte er, dass die Ladung umkippte und noch größeren Schaden anrichtete.