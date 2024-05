Kein Pflegestudium im Pinzgau: Region protestiert

Die Bürgermeister der Region kämpften schon mit einer Petition für die gehobene Ausbildung am Standort Zell am See. Jetzt legte Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) wie berichtet fest: Die Bachelor-Schiene sei an der FH in Puch-Urstein und in Schwarzach mit 200 Plätzen ausreichend. In Zell am See soll der Fokus künftig ganz auf dem Berufsbild der Fachassistenz liegen. „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, so der Zeller Stadtchef Andreas Wimmreuter (SPÖ). Er betont: „Für uns ist es wichtig, dass wir die ganze Bandbreite an Pflegeberufen ausbilden.“