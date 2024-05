Kein Pflegestudium: Nur Fachassistenz bleibt

Zur Erinnerung: Seit der Reform wird nur noch nach dem Drei-Stufen-Modell zu Pflegessistenz, Pflegefachassistenz und Bachelor ausgebildet. In Zell am See lief der gehobene Dienst aus. Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi: „Für den Bachelor haben wir in Urstein und Schwarzach 200 Plätze geschaffen, die wir kaum belegen können.“ In Zeiten, wo sich Pflegekräfte von Kolumbien oder Indien auf den Weg machen, könne man von Studierenden aus dem Pinzgau ein Pendeln nach Schwarzach erwarten. Um den Pinzgau weiterhin in der Pflege als Arbeitgeberregion attraktiv zu halten, werden Praxis-Kooperationen mit Schwarzach angedacht.