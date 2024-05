Angst vor den Tätern: Annas Familie muss flüchten

Die Taten an ihrer Tochter Anna (Name geändert), die 2023 – als sie erst zwölf war – missbraucht wurde. Immer und immer wieder. In Stiegenhäusern, Hotelzimmern, Privaträumen, Garagen; hauptsächlich in Wien-Favoriten. Von 17 Burschen, 13 bis 19 Jahre alt; die meisten von ihnen stammen aus dem arabischen Raum.