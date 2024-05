„Ich genieße diese Affäre mit Herbert Prohaska“

„Ich habe mir bei Rainer Pariasek Herbert Prohaska ausgeborgt und dieser Partnertausch könnte auch meine eingeschlafene Ehe mit Stermann wieder neu beleben. Aber noch genieße ich die Affäre mit Prohaska in vollen Zügen“, so Grissemann im „Krone“-Interview. Er verspricht den Sehern launige Unterhaltung: „Allein Teamchef Ralf Rangnick als Oberkellner im Restaurant-Sketch zu erleben, sind ORF-Gebühren wert.“ „Ich finde das Konzept mit Sport und Kultur hervorragend. Wir haben tolle Gäste in der Sendung, einen Riesenspaß und ich freue mich sehr, mit meiner Band jeweils den Schlußsong singen zu dürfen“, stimmt Prohaska in die Freudeshymne mit ein. Mit dabei sind in der heutigen Ausgabe Goleador Hans Krankl und Kabarettist Gernot Kulis. In Sendung 3 am 7. 6. tritt weiters „Krone“-Sportchef und Comedyhirte Peter Moizi auf.