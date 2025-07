Abschiede, Neustarts und Risken beim „Tatort“

Neu am Ruder von „Tatort“-Ermittlungen ist künftig auch Rosalie Thomass, die ab der neuen Saison in den Franken an der Seite des etablierten Darstellers Fabian Hinrichs alias Felix Voss zu sehen sein wird, nachdem Hinrichs bisheriger Co-Star Dagmar Manzel auf eigenen Wunsch aufhörte: „Auf gut fränkisch gesagt: ,Da bin ich scho a weng stolz.’ Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe und freue mich auf besonders gute Filme – denn der ,Tatort’ Franken steht in meinen Augen für eine herausragende filmische Qualität. „ Es begeistere sie, dass sie eingeladen ist, ihre Figur von Anfang an mitzuentwickeln: „Meine figur Emmy ist neugierig, vital und empathisch und ich bin zuversichtlich, dass Franken uns beiden eine gute zweite Heimat werden wird.“ Der erste gemeinsame Fall wird „Gottesgarten“ heißen, zuvor wird als Saison-Auftakt am 14. September die Folge „Ich sehe dich“ ausgestrahlt, in der Felix Voss noch alleine ermittelt.