„Anwalt der Familie“: Eklat um Horner-Untersuchung

Die interne Untersuchung der Causa Horner wurde demnach von einem 70-jährigen Anwalt in London durchgeführt. Die Besonderheit ist allerdings, dass er der rechtliche Vertreter der Familie Yoovidhya in London ist. Diese hält bekanntlich 51 Prozent der Anteile an Red Bull. Seine Kanzlei „mache keinen Hehl daraus, dass sie für Yoovidhya arbeitet“, so „BusinessF1“.