Red Bull mischt Karten neu: Manager-Trio am Ruder

Zwei Wochen nach dem Tod von Gründer Dietrich Mateschitz hat sich Red Bull neu aufgestellt. Wie Mateschitz‘ Sohn Mark am Freitagvormittag in einer Aussendung mitteilte, wird der Weltkonzern mit Sitz in Fuschl am See künftig von einem Manager-Trio geführt. Die Sport-Agenden übernimmt Red-Bull-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, für den Getränkebereich und die Finanzen sind Franz Watzlawick und Alexander Kirchmayr zuständig. Gemeinsam bilden sie ein dreiköpfiges Board of Directors.