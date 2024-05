Raser durfte nur wegen 1 km/h sein Auto behalten

Die gute Nachricht zuerst: Die kontrollierten Tiertransporter waren alle in Ordnung und die Tiere gut versorgt. Sie durften weiterfahren. Das konnten neun Pkw- und Lkw-Lenker im Innviertel aber nicht, als sie in eine Schwerpunktkontrolle gerieten. Und ein Autofahrer schrammte so knapp es nur geht an der Fahrzeugabnahme vorbei.