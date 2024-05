Vorteil für Landwirte ist ungerecht für Pendler

110.000 Burgenländer pendeln regelmäßig

In Österreich beziehen 1,3 Millionen Personen die Pendlerpauschale, im Burgenland sind es mehr als 110.000 Arbeitnehmer. Der ARBÖ wie auch die AK und der ÖGB pochen mit der Umwandlung der Pendlerpauschale in einen kilometerabhängigen Absetzbetrag seit Jahren auf Reformvorschläge. „Das würde eine deutliche Entlastung von Arbeitnehmern bringen, aber der Bund ignoriert leider sämtliche Vorschläge“, so Rezar.