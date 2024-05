Pensionist schnitt sich mit Motorsäge in den Arm

Am späten Samstagvormittag war ein 75-Jähriger dabei, mit einer Motorsäge Waldarbeiten durchzuführen. Auf einmal kam er ab und schnitt sich mit dem Gerät in den Unterarm. Obwohl er schwer verletzt war, setzte er sich auf sein Fahrrad, fuhr zu seinem Haus zurück und verständigte Verwandte, welche die Rettungskette in Gang setzten. Er wurde schlussendlich zum LKH Feldbach gebracht.