Österreichs Sturmlauf blieb unbelohnt – 1:2!

Kapitän Ganahl & Co. waren am Drücker, nun war es die Slowakei, die ihr Heil über Konterstöße suchte – sich aber elf Minuten vor Ende erneut in Überzahl wiederfand: Gernat musste für zwei Minuten auf die Bank. 120 Sekunden, in denen Österreich den Gegner ins eigene Drittel zurückdrängte, der Ausgleich trotz aussichtsreicher Schuss-Positionen nicht gelingen wollte und dieser dem Bader-Team auch im dramatischen Finish – nachdem Goalie Kickert 2:16 Minuten vor dem Ende das Eis verlassen hatte – verwehrt blieb. Die letzte Chance vereitelte Hlavaj, der den Abschluss von Reinbacher spektakulär entschärfte (60.).