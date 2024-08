ÖEHV-Team will sich Olympia-Traum erfüllen

In dieser Woche werden in drei Qualifikationsturnieren die letzten drei fixen Tickets vergaben, nur der Sieger von Bratislava kann für Olympia planen. Allerdings könnte auch der beste Gruppenzweite noch in das Zwölfer-Feld rutschen. Aktuell stehen mit Gastgeber Italien sowie Kanada, Finnland, Russland, USA, Deutschland, Schweden, Schweiz und Tschechien neun Teilnehmer fest. Russland ist – so wie Weißrussland – wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine in der kommenden Saison vom internationalen Verband ausgeschlossen, sollte die Sperre auch für 2026 gelten, rückt der beste Gruppenzweite nach. Die Entscheidung fällt im Februar 2025.