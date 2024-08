Teenager treffen bei ÖEHV-Erfolg gegen Slowenien

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat auch Teil zwei des Testspieldoppels gegen Slowenien vor dem Olympia-Qualifikationsturnier knapp für sich entschieden. Die ÖEHV-Auswahl siegte am Samstag in Graz nach deutlichem Chancenplus 2:1 (0:1,2:0,0:0), am Donnerstag hatte man auswärts 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Wie schon in Bled mit dem Doppeltorschützen Marco Kasper glänzten auch diesmal Youngsters als Torschützen. Es trafen David Reinbacher (26.) und Vinzenz Rohrer (34.).