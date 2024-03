Flughafen bleibt auf Benkos Landegebühren sitzen

Tochterfirmen der Stadt Innsbruck, 26 an der Zahl, halten mit das öffentliche Leben in der Stadt am Laufen. Einmal jährlich wird Bilanz gezogen, allerdings mit großer zeitlicher Verzögerung. So präsentierten BM Georg Willi und Finanzdirektor Martin Rupprechter am Mittwoch die Zahlen des Geschäftsjahres 2022 unter dem Titel „Beteiligungsbericht 2023“.