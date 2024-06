Früh den Grundstein für ein aktives Leben legen!

„Für gesunde Einstellung“

Wie auch für die tägliche Bewegungseinheit, die derzeit 70 Prozent aller Klassen erreicht. Auch die im September 2022 in Oberpullendorf gegründete Tennisakademie setzte einen Meilenstein. Die nationalen und internationalen Spieler sorgen für Erfolge, das Trainerteam unter Wolfgang Thiem wurde bereits erweitert. Die aktuellste Aktion des Landes heißt „Burgenland bewegt Kids“: Alle Schüler und -innen der sechsten Schulstufe erhalten 2024/25 Sportgeräte-Gutscheine im Wert von 200 Euro. „Bewegen sich Kinder in jungen Jahren regelmäßig, wird damit der Grundstein für eine sportliche und gesunde Lebenseinstellung gelegt“, so Dorner.