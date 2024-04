Gästeschwund, weil ein Bagger vor der Tür parkt

Die glänzend glasierten Törtchen in der Vitrine des Café Pierre in der Maxglaner Hauptstraße warten dieses Wochenende verzweifelt darauf, verspeist zu werden. „Normalerweise sitzen am Samstagvormittag ungefähr 15 Leute bei uns in der Konditorei. Heute ist niemand da“, erzählt die Konditorei-Besitzerin Márta Borbíró der „Krone“ beim Lokalaugenschein.