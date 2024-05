Löcher und falsche Körbe, aber ein echtes „Finale“

Löcher im Parkett, Klebebänder als Linien, falsch hängende Körbe in der Ersatzhalle in Eggenberg – unwürdig eines Superliga-Halbfinales! Und doch erzwangen Klosterneuburgs Basketballer mit dem 91:80-Auswärtssieg gegen Graz ein echtes „Finale“: Am Mittwoch muss das Heimspiel die Enstscheidung in der best-of-5-Serie bringen!