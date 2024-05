London gehört jetzt zu Floridsdorf

„Wir haben uns nach dem Gewinn der Austrian Bowl im Vorjahr entschieden, dass wir nach 2022 wieder in der Central European Football League antreten wollen“, erklärt Headcoach Fred Armstrong. Vor zwei Jahren unterlagen die Drachen auswärts in Palermo knapp. Diesmal gab es einen klaren Heimsieg. Auch dank des US-amerikanischen Neuzugangs. Der Runningback scorte einen Touchdown zum zwischenzeitlichen 38:14 und brachte die gut 700 Zuschauer am Donaufeld-Platz damit zum Jubeln. Dabei ließ der MVP (wertvollster Spieler) der Franchise-Liga ELF (European League of Football) der Saison 2021 seine Klasse aufblitzen, tänzelte die Defense der Italiener aus. Mit dem Sieg stehen die Dragons bereits im Halbfinale.