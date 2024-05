Mama: „Ich wollte für meine Kinder weiterleben“

Dezember 2018. Petra eröffnete ihren kleinen Regionalladen in der Wein- und Tourismusgemeinde Langenlois im Kamptal. Im Alter von 48 Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Das habe ich mich damals als Mama von zwei halbwüchsigen Kindern getraut. Zwar war der Gedanke immer schon da, aber ich habe auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Vor nicht ganz sechs Jahren ist dann meine Zeit gekommen“, so die Langenloiserin.