Elitäres Flair und volles Haus zum Jubiläum

Also jener Heimkehrer, der ebenso auf den Abschlusstest am Samstag (17.30) zum 125-Jahre-Jubiläum gegen den großen AC Milan brennt. Davor gibt’s ein Legendenspiel (mit Herzog, Boskovic, Maier etc.), werden Dibon und Querfeld verabschiedet. „Milan ist ein Topgegner, wir freuen uns alle darauf“, sagte „Euro-Louis“ Schaub, für den die Rapid-Rückkehr nach sechs Jahren „der einfachste Wechsel bisher war“.