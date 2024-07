ÖFB-Legionär verfolgt mit Brady-Klub klaren Plan

„Der neue amerikanische Besitzer hat große Pläne. Ich habe in den Gesprächen sofort eine unglaubliche Wertschätzung gespürt“, so Klarer. „Wir wollen den Verein wieder dort hinbringen, wo er hingehört.“ Also zeitnah in die Premiere-League. Bereits 18.000 Saisontickets wurden indes für die Mission Wiederaufstieg verkauft. „Der Klub ist hier riesig. Es sind schon einige gute Fußballer dazugekommen. Die neue Spielzeit kann kommen.“ In der abgelaufenen kickte Emanuel Aiwu für den Klub. Der Ex-Rapidler wechselte nach Leihende zu Sturm Graz. „Es war keine angenehme Saison für das Team.“ Für Klarer ist die Insel übrigens kein Neuland. Der 24-Jährige lief von 2016 bis 2020 für die Jugend von Southampton auf.