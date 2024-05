Wo sind die Spenden nach Benefiz-Ball geblieben?

Die Zeit fehlt für Fahrt

Weil man jedoch jeden zweiten Tag ehrenamtlich in ganz Österreich unterwegs sei und „nebenbei“ noch einer Arbeit nachgeht, könne man nicht die notwendige Zeit aufbringen, das Geld persönlich zu holen. „Wir wollen nicht, dass irgendjemand ins schlechte Licht gerückt wird, aber wir können auch nicht einfach so Spendengelder verfahren, um für ein Foto nach Wiener Neudorf zu kommen. Für uns steht der Mensch im Vordergrund“, betont man. Auch den Vorschlag, vorbeizukommen, wenn man mit dem Verein in der Nähe ist, müsse man ablehnen: „Wir haben bei solchen Fahrten einen Schwerstkranken an Bord. Da können wir nicht einfach so Umwege in Kauf nehmen.“