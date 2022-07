Größter Wunsch ging für kranke Irene in Erfüllung

So traurig, und doch so schön. Nach einer Gehirnblutung ist die 44-jährige Irene aus Waidhofen an der Ybbs seit zwei Jahren ein Pflegefall, benötigt rund um die Uhr Betreuung. Die Frau ist seit Jahren eingefleischter Fan der US-Rockband Guns N’ Roses, ihr größter Wunsch war es immer, mit ihrer Tochter Michelle einmal auf ein Konzert der Band zu gehen „und so richtig abzufeiern“. Auftritt des Vereins „Rollende Engel“ aus Wels (OÖ): „Die Tochter hat sich an ihrem 20. Geburtstag bei uns gemeldet. Sie fragte, ob wir einen Besuch des Konzerts in Wien ermöglichen können“, so Obmann Florian Aichhorn.