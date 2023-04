„Nur einmal noch, bevor ich dann tot bin ...“

Haben Sie sich schon einmal überlegt, was Ihr letzter Wunsch auf Erden ist? Nein? Kein Wunder: Das Thema Tod schieben wir wohl alle gerne vor uns her. Schwerkranke können das nicht mehr: Sie sind an dem Punkt angelangt, an dem das Ende so präsent ist, dass kaum mehr Zeit bleibt für die Antwort auf eben jene Frage nach dem letzten Wunsch. Und der ist zumeist eigentlich ganz klein, wissen die „Rollenden Engel“: Der Verein erfüllt Herzenswünsche Sterbender.