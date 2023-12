Sekunden-Duell um eine 36-Euro-Parkstrafe

ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer kennt mehrere Fälle, wo sich Strafe und Handyparkschein auf die Minute gleichen. Er rät: Die 36 Euro bezahlen, denn in Österreich gelte das Prinzip im Zweifel für die Strafbehörde. Nicht ausgeschlossen ist, dass Parksheriffs von der Ferne einparkende Autos ins Visier nehmen und bewusst ein Bußgeld buchen, um ihre Strafstatistik zu verbessern. Laut Hoffer trägt der Autofahrer das Risiko, bis er die Bestätigung der Abstellberechtigung am Smartphone hat. „Daher zur Sicherheit auch Papierparkscheine mitführen“, so der Experte.