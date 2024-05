Baustelle regt auf, Stadt um Beruhigung bemüht

„Tagsüber habe ich ein Minus von 80 Prozent bei der Laufkundschaft.“ Mit dieser Klage wandte sich Andreas Götsch, Greißler in der Kiebachgasse in der Innsbrucker Altstadt, an die „Tiroler Krone“. Den Grund für das Ausbleiben der Kunden ortet er in der Baustelle. Wie mehrfach berichtet, werden die Straßen und Gassen in der Altstadt neu gepflastert. „Jetzt wurde hier alles aufgerissen, aber die neuen Pflastersteine sollen erst im August kommen“, schüttelt der Unternehmer den Kopf.