Innsbruck hat seine Altstadt endlich wieder zurück

„Pfiati Baustelle!“, heißt es endlich in der Innsbrucker Altstadt. Bis auf die Pflastersteine ist jetzt alles ausgetauscht, was ausgetauscht werden musste und die Löcher sind wieder zu. Ein Fünf-Jahres-Projekt wurde letztendlich in nur einem durchgezogen - das Coronajahr bot sich dafür an. Jetzt gibt es Grund zum Feiern!