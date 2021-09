Kurioser Fleckerlteppich erhitzt die Gemüter

„Ist furchtbar, was das für Eindruck hinterlässt“

Im Juli 2021 galt die „Jahrhundertbaustelle“ als zu Ende. Doch schlendert man seither durch die Altstadt, hat man nicht das Gefühl, dass die Arbeiten abgeschlossen seien. Denn die hochwertigen Pflastersteine mussten in einigen Bereichen „billigem Asphalt“ – wie „Krone“-Leser sagen – weichen. Das Bild, das sich zeigt, ist kurios und für viele einer geschichtsträchtigen Altstadt nicht würdig: „Es ist furchtbar, wie das aussieht und was das bei Einheimischen sowie Gästen für einen Eindruck hinterlässt.“