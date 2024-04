Grazer Uni-Rektor droht „Störenfriede“ mit Klage

Klimaschutz statt Geometrie: Zuletzt crashten Mitglieder der Letzten Generation immer wieder Lehrveranstaltungen an der Technischen Universität in Graz, um vor den Folgen der Klimakrise zu warnen. „Die überwiegende Mehrheit der ProfessorInnen und Studierenden hat diese Initiativen positiv aufgenommen“, resümierten die Verantwortlichen am Mittwoch in einer Presseaussendung.