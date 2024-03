Interviewverbot für Hans Bürger

Im „Who is Who“ des ORF ist er noch immer Chef der Innenpolitik, Gastgeber der ORF-Pressestunde und natürlich Kommentator der „ZiB“: Hans Bürger, das freundliche Gesicht der öffentlich-rechtlichen Politik-Berichterstattung. Am 15. Februar wurde die Legende, wie die „Krone“ berichtete, still und heimlich abgesetzt. „Verräumt“ ins Frühstücksfernsehen „Guten Morgen Österreich“ und ins Vorabendprogramm. Und das im „Superwahljahr“ 2024.