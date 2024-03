ORF-Chefredakteure: „Wir erfinden Hans Bürger neu“

Bruckenberger: Was man sagen kann, ist, dass für die überwiegende Mehrheit der ORF-Beitrag massiv gesunken ist. In Wien fast um die Hälfte. Das sind 0,50 € pro Tag, die man für das zahlt, was man alles geboten bekommt. Insgesamt an ORF-Programm, aber insbesondere an Informationsprogrammen in unseren verschiedenen Sendungen und auf unseren Kanälen. Und ich glaube, es gibt da eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Weil wenn wir sehen, wer betreibt den diese Anti-ORF-Beitrags-Propaganda, dann ist es vor allem eine politische Partei, die sich das im Wahlkampf auf die Fahnen heftet. Und einige Medien, die uns als aus Konkurrenzgründen feindselig gegenüberstehen.