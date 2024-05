„Aufhören, es allen immer recht zu machen“

Laut Buch haben Sie beim Beobachten des Sozialverhaltens eines Wolfsrudels die wahre Bedeutung von Zufriedenheit erkannt. Was kann man denn von Wölfen lernen?

Wölfe spielen im Erhalten des Gleichgewichts der Natur eine wichtige Rolle. Da, wo sich Wölfe aufhalten, ist das Ökosystem in Ordnung. Für mich ist es das Schönste, dass im Wolfsrudel von den Alten gelernt und mit den Jungen gespielt wird. Sie halten zusammen, kümmern sich um die Familie und empfinden Scheitern nicht als Niederlage. Es wird nicht gejammert, wenn von zehn Jagdausflügen nur zwei erfolgreich sind. Beim Jagen werden in kooperativer Zusammenarbeit die Talente und Begabungen der einzelnen Wölfe eingesetzt. Es ist auch faszinierend, was man von Wölfen in Sachen Erziehung lernen kann. Wenn der junge Wolf vom Alphatier gemaßregelt wird, dann wird das ohne Widerspruch hingenommen.