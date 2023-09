Und Hermann Neubauer war in seiner allerersten Rallye-Saison, im Jahr 2007, bei der damaligen „BP Ultimate Rallye“ auf einigen dieser Abschnitte sogar am Start. Für einen wirklichen Vorteil ist das aber viel zu lange her: „Ich kann mich an die Rallye natürlich noch erinnern, die Sonderprüfungen selbst werden für mich aber bestimmt genauso neu sein wie für alle anderen. Erstens hat sich in 15 Jahren enorm viel verändert, zweitens werden die Abschnitte teilweise komplett anders befahren. Und mein Erinnerungsvermögen ist mit der Zeit auch nicht besser geworden“, schmunzelt der Salzburger.